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Культура

«Библионочь» опустится на Владивосток в субботу

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Фото: WallpapersCraft.ru Фото: WallpapersCraft.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 22 апреля, Владивосток в шестой раз присоединится к уже ставшей ежегодной всероссийской акции «Библионочь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», главное литературное событие года состоится сразу на нескольких площадках. В акции будут задействованы муниципальные библиотеки, торговый дом «Большой ГУМ», книжный магазин «Владкнига», кафе «Кафема». Участников мероприятия ждут самые разные лекции, мастер-классы, круглые столы.

Кроме того, в библиотеках в этот день состоится проект «Библиосумерки» - тематические лекции и конкурсы для детей и подростков.

Программа «Библионочи-2017»

Торговый дом «Большой ГУМ» (ул. Светланская, 33, 3-й этаж)
Здесь будет работать три зоны: книжный маркет (городские издательства, книжные магазины и нескучная канцелярия); зона кофе (место для отдыха, настольных игр и книжных свиданий) и зона сцены (здесь можно слушать и говорить).

  • 13 часов – театр «Патапуф» – спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»;
  • 15:30 – круглый стол «О чем сегодня детские книги?»;
  • 17 часов – книжный «EXPLAIN!» при поддержке научного кафе ДВФУ;
  • 19 часов – лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор - кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» Максим Жук;
  • 22 часа – литературный шоу-проект «Кот Бродского».
  • Также в программе - мультфильмы творческой группы «МУРАЕД», акция «Расскажи о любимой книге».

Кафе «Кафема» (ул. Светланская, 17)

  • 18 часов – встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»;
  • 20:30 – встреча с путешественниками «Ноги в руки»;

Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)

  • 15 часов – «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5-7 лет;
  • 16 часов – публичное интервью «Личные истории библиотекарей»;
  • 17:30 – круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»;
  • 19 часов – лекция «Творческое вдохновение - надежда на музу или продуманная стратегия». Лектор – психолог Людмила Парукова.

Книжный магазин «Владкнига» (ул. Алеутская, 27)

  • В течение дня здесь будет проходить книжный квест для детей и родителей «Вокруг света».

Центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48)

  • 17 часов – лекция «Мистические обитатели Приморской тайги» (8+). Лектор – действительный член Общества изучения Амурского края Иван Егорчев.

Библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19)

  • 16 – 18 часов – спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (7+);
  • 16 – 18 часов – литературно-игровая программа для детей (7+).

Библиотека № 4 (ул. Светланская, 205)

  • 16 часов – 17:30 – «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (7+);
  • 16 часов 17:30 – показ фильмов из сериала «Ералаш», мастер-класс «Забавные поделки» (7+).

Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21)

  • 16 – 18 часов «Сказочный турнир». Литературно-игровая программа с конкурсами и викторинами (7+).

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21)

  • 16 -18 часов – мероприятие «Чудеса и тайны планеты Земля». В программе – экологическая игра «Наш дом – Земля», презентация «Расцвел подснежник», фильм «Улыбка природы», мастер-класс по изготовлению первоцветов из бумаги.

Библиотека № 7 (ул. Калинина, 281)

  • 16 – 19 часов «Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы №3 Н.Н. Копниной (7+);
  • 16 – 19 часов «Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района Е.К. Харабадот (7+);
  • 16 – 19 часов «Путешествие с волшебным клубком». Познавательно-творческая игра (7+).

Библиотека № 8 (ул. Приморская, 5)

  • 16 – 18 часов – знакомство с книгами-новинками зала для юношества (10+);
  • 16 – 18 часов – лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»;
  • 16 – 18 часов – лекция «Почему мы любим танцевать?».

Библиотека № 9 (ул. Талалихина, 5)

  • 16:30 – 19 часов – мастер-класс изготовление открытки «Оригами флексагон» (8+).

Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76)

  • 16 – 18 часов поэтические сумерки с участием поэтов приморского отделения российского союза писателей «И море плеск и в сердце переливы».

Библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8)

  • 16 часов – 16:45 деловая игра по программе краеведческого экскурсионного агентства «Следопыт» «Жизнь в чистом городе» (14+).

Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281)

  • 15 – 17 часов художественная выставка картин «Вечность». На выставке будут представлены картины участников проекта «Литра» и детской школы искусств № 3, где изображены коровы, просмотр мультфильма «Не бей копытом» (7+).

Библиотека № 13 (ул. Русская, 78)

  • 16 – 18 часов – «Русские посиделки» – чтение вслух с просмотром мультфильмов, конкурс чтецов, электронная презентация «Великие сказочники», литературная игра «Угадай сказку».

Библиотека №15, (ул. Волкова, 11)

  • 16 – 20 часов игра-коллаж «Поле чудес»;
  • 16 – 20 часов мероприятие «Не может быть»;
  • 16 – 20 часов мастер-класс «Чебурашка»;
  • 16 – 20 часов – литературные посиделки.

Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20)

  • 16 часов - 20:30 «Вечер в эко-стиле»: просмотр видеосюжетов «Эти забавные животные», фотогалерея природы края «Чудес полна природа!», музыкальная шкатулка «Времена года», библиографический обзор художественных произведений «Животные – герои книг» и многое другое.

Библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42)

  • 16 – 18 часов вечер по страницам немого кино «Чарли Чаплин. Золотой кинематограф» (10+). В программе – просмотр фильмов: «Малыш», «Золотая лихорадка», «Бродяга», инсценировка фрагментов фильмов участниками вечера.

Библиотека № 20 (проспект 100-летия Владивостока, 128а)

  • 16 – 18 часов – экологическое мероприятие, выставка фотографий бабочек Приморья В.И. Тройнина, просмотр фильма о природе (10+).

Библиотека № 21 (ул. Нейбута, 45)

  • 16:30-17:30 «Жуткие истории». Чтение и обсуждение рассказов Эдуарда Успенского «Красная Рука, Черная Простыня, Зелёные Пальцы» (11+).

Администрация Владивостока приглашает на «Библионочь» всех желающих. Вход свободный.

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