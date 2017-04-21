Приморская бизнес-леди осуждена за невыплату зарплаты

Заработанное не получили 7 человек

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке мировым судом вынесен приговор директору микрофинансовой организации - гражданка признана виновной в невыплате зарплаты в течение длительного времени семи работникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Перед работниками у организации образовалась задолженность на общую сумму 1,845 миллиона рублей. Судебные приказы о взыскании невыплаченной зарплаты теперь находятся в службе судебных приставов.

Женщина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.