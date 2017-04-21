Приморцы сдали 70 литров крови за 3 часа

Акция была приурочена к национальному Дню донора

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

142 приморца приняли участие в донорской акции по безвозмездной сдаче крови, приуроченной к национальному Дню донора. За три часа было собрано более 70 литров крови и ее компонентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Всего же желающих сдать кровь было около 200 - но не всем позволило здоровье.

«Мы были рады видеть всех, кто неравнодушен к чужому горю, кто готов поделиться частичкой себя во спасение других. С каждым годом количество участников донорского движения растет и это не может нас не радовать», – говорит главный врач Приморской станции переливания крови Ольга Горева.

Уже не в первый раз к донорским акциям присоединяется и приморски благотворительный фонд «Сохрани жизнь», который много и активно помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. В этот раз активисты движения также не остались в стороне – они подготовили сладкие подарки для всех участников донорской акции.

«Кровь нужда практически всем лечебным учреждениям края – больницам, роддомам, онкоцентру. Всюду, где проводятся оперативные вмешательства, не обойтись без крови», – напоминают врачи.

Отметим, что в национальный день Донора крови также посвящен врачам, которые ежедневно проводят заборы крови, тщательно обследуют сдаваемые компоненты.

Добавим, что в 2015 в рамках реализации мероприятий по развитию Службы крови были предусмотрены средства из федерального бюджета на приобретение медицинского, компьютерного и сетевого оборудования. Программа была реализована на условиях софинансирования из краевого бюджета. Благодаря этому у Службы крови Приморья появилась современная ПЦР-лаборатории для обеспечения вирусной безопасности донорской крови. В целях создания единой информационной базы донорства крови установлено компьютерное и сетевого оборудование в филиалах станции переливания крови в городах Уссурийск и Находка.

Справка:

В Приморском крае проживает более 23 тысяч доноров, около 6 тысяч из них, награждены нагрудными знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Все почетные доноры получают в соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» ежегодную денежную выплату.