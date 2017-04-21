В Приморье появляются электронные справки о судимости

Оформить документ можно через Госуслуги

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Юридически значимую справку об отсутствии или наличии судимости жители Приморского края теперь могут оформить на Едином портале госуслуг. Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, электронный вариант документа будет применяться наравне с бумажным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Как правило, в электронный вид переводят услуги, пользующиеся большой популярностью у жителей регионов. Это помогает разгрузить ведомства, а также сэкономить время граждан на получении государственных услуг. Так, например, теперь за справкой о судимости при трудоустройстве на работу не придется лично обращаться в отделение УМВД. Услугу можно получить со стационарного компьютера или через мобильное приложение», – отметили в ведомстве.

Отметим, для получения данной услуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел РФ, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.