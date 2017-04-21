Астрономы нашли новую райскую планету для человечества

Там есть вода, атмосфера и магнитное поле

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Планета в созвездии Кита может сохранять жидкую воду, плотную атмосферу и глобальное магнитное поле – то, что нужно для нормальной жизни.

«Это – самая интересная экзопланета, которая попадалась мне за последние лет десять, – сказал один из авторов находки, гарвардский астрофизик Джейсон Диттман (Jason Dittmann). – Нельзя было и надеяться найти лучшую цель для поиска ответа на один из главных вопросов науки – поиски жизни за пределами Земли». Находка была сделана с использованием расположенных в Чили телескопов Европейской южной обсерватории ESO La Silla, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В статье, которую Диттман и его соавторы опубликовали в журнале Nature, они описывают мир, расположенный от нас на расстоянии 40 световых лет. Суперземля LHS 1140b лишь в 1,4 раза крупнее Земли и в семь раз тяжелее – видимо, это связано с наличием плотного железного ядра, источника глобального магнитного поля, способного защитить планету от массы неприятностей из космоса.

Ее материнская звезда LHS 1140 расположена в созвездии Кита. Это красный карлик, небольшой, заметно более тусклый и холодный, чем Солнце. Однако сама планета вращается к ней на порядок ближе, чем Земля к Солнцу – по расчетам астрономов, LHS 1140b оказывается в пределах зоны обитаемости звезды. Получая примерно вдвое меньше излучения, чем мы от Солнца, планета остается умеренно теплой, и на ней вполне способна существовать жидкая вода.

Возраст экзопланеты оценивается в 5 млрд лет, хотя такой подходящей для жизни (по крайней мере, в тех формах, в которых мы ее знаем) она могла стать не так давно. Красные карлики на более ранних этапах своей эволюции намного более активны, чем сегодняшняя звезда LHS 1140. С другой стороны, раскаленная, покрытая расплавленной магмой молодая планета могла получить достаточно плотную первичную атмосферу вулканического происхождения.

Ученые считают, что экзопланету LHS 1140b можно уверенно заносить в список наиболее подходящих для жизни далеких миров, наряду с такими знаменитостями, как система TRAPPIST-1 или Proxima b.