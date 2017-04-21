Бизнесмен заплатит миллион за попытку сберечь санкционный товар от уничтожения

Решение вынесено Уссурийским судом

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье предприниматель оштрафован на миллион рублей за попытку подкупить полицейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Такое решение вынес Уссурийский районный суд за преступление по статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В суде установлено,что преступление совершено индивидуальным предпринимателем в процессе проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов, которые выявили у него на реализации санкционную продукцию. Бизнесмен хотел сохранить товар и не допустить его уничтожения на полигоне, поэтому предложил за соответствующее бездействие правоохранителю 36 тысяч рублей. Действия взяткодателя не были доведены до конца, так как сотрудник полиции сообщил о попытке его подкупить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.