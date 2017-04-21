Житель Приморья попался на вырубке ценной древесины

За 4 кубометра дуба - до 4 лет колонии

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В Анучинском районе Приморского края сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли переработку нелегально заготовленной древесины ценной породы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Задержан 58-летний житель Чугуевского района.

Установлено, что на территории Виноградовского лесничества выявлен факт незаконной валки дубов за границами лесосеки. Обнаружено около 4 кубометров ценной древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

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