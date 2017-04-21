В Приморье заметили многолетний срыв программы развития спорта

О проблеме, которой не один год, доложили на очередном совещании

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

За три года реализации краевой программы власти Хасанского и Пожарского районов так и не установили ни одной универсальной спортивной площадки, которые уже были приобретены администрацией Приморья. Работы там даже не начинались; об этом в администрации региона стало известно 20 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевых властей. Губернатору региона директор департамента физической культуры и спорта доложил о проблеме в двух районах края, продолжающейся уже давно, на очередном заседании.

В результате, глава региона заявил, что главы некоторых муниципалитетов откровенно срывают краевую госпрограмму. Самая некрасивая ситуация – в Краскино, Зарубино и Безверхово Хасанского района, а также в Светлогорье и Красном Яре Пожарского района.

Глава региона сказал, что главы этих районов должны понести "ответственность за свои решения".