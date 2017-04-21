В Приморье благоустроят дворы и социальные объекты

Что именно благоустраивать - решать жителям 57 населенных пунктов

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Власти Приморья обещают в 2017 году благоустроить 57 городов и поселков региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В этих населенных пунктах живут более 1,6 миллиона человек.

На формирование комфортной городской среды планируется направить порядка 470 миллионов рублей как из государственного, так и из регионального бюджетов. В ближайшее время средства будут распределены. В городах и поселках должны привести в порядок дворы и наиболее значимые общественные пространства, а какие именно – решать жителям: муниципалитеты должны активно проводить общественные обсуждения поступающих заявок, для того чтобы определиться с набором первоочередных задач. Для контроля создана межведомственная комиссия.

Муниципальные программы должны быть размещены на официальных сайтах муниципалитетов. С момента опубликования у собственников есть месяц для того чтобы провести общее собрание и предложить включить в нее свой двор. Адресные программы должны быть утверждены муниципалитетами до 25 мая. Те заявки, которые не войдут в программу на текущий год, будут реализованы в последующие – программа рассчитана на пять лет, с 2018 по 2022 годы.

Во всей России в данной программе принимают 1373 населенных пункта, в которых проживают 99 миллионов человек.

В Приморье средства получат:

Владивосток, Артем, Арсеньев, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Кавалерово, Устиновка, Горные Ключи, Кировский, поселок Восток, Преображение, Ивановское и Михайловское поселения, Новошахтинск, Сунятсенское сельское поселение, Вольно-Надеждинское, Раздольное, Тавричанка, Липовцы, Покровка, Веселый Яр, Ольга, Тимофеевка, Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Сергеевка, Пограничный, Лучегорск, Светлогорье, Хвалынское сельское поселение, Пластун, Терней, Камень-рыболов, Зарубино, Посьет, Приморское поселение, Славянка, Хасан, Хороль, Ярославский, Дмитриевское поселение, Реттиховка, Черниговка, Чугуевка, Новонежино, Подъяпольск, Романовка, Смоляниново, Шкотово, Штыково и Центральненское поселение.