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Общество

Ученые рассказали, что будет опаснее всего при падении астероида на Землю

Составлен рейтинг опасностей космического удара
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Рано или поздно Земля снова столкнется с достаточно крупным астероидом. Это может вызвать мощную ударную или тепловую волну, землетрясения, пожары и цунами... Ученые оценили, какие из последствий удара небесного тела опаснее других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи из Саутгемптонского университета выделили семь ключевых угроз, которые связаны с падением на Землю астероида умеренных и крупных размеров: землетрясения, ударные и тепловые волны, поднятые в воздух фрагменты, ураганные ветры, цунами и образование кратера. Ученые оценили потенциальную летальность каждого из этих факторов.

С помощью компьютерного моделирования они рассмотрели результаты падения на Землю 50 тысяч виртуальных астероидов диаметром от 15 до 400 метров. Самыми опасными явлениями оказались два – ураган и ударная волна, поднятая взрывом: они были ответственны в среднем за 60% летальных исходов.

Как правило, удары по суше оказывались на порядок более тяжелы с точки зрения числа смертей. При попадании небесного тела в океан вызывается цунами, но энергия волны достаточно эффективно рассеивалась, да и достичь могла лишь прибрежных поселений. Авторы заключили, что цунами в среднем ответственны за 20% потерянных жизней. На тепловую волну приходится еще 30%, на землетрясения – только 0,17%, на гибель от поднятых осколков - около 1%.

Астероиды диаметром порядка 60 метров сталкиваются с планетой в среднем каждые 1 500 лет, а 400 метров – каждые 100 тысяч лет. 

Стоит добавить, что профессор Рампф и его коллеги рассмотрели далеко не все опасности, которые несет падение крупного астероида. Недаром некоторые такие катастрофы связывают с глобальными переменами климата, вымираниями и резкими изменениями всей биосферы планеты. В исследовании рассмотрены лишь «первичные» факторы опасности для людей.

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