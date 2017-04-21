Стало известно, как подлечиться за границей и не ответить по УК РФ

Порядок ввоза в Россию лекарств из-за рубежа

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Граждане РФ в последнее время всё более активно приобретают лекарственные средства за рубежом для использования в личных целях, однако порядок ввоза лекарств в зависимости от их состава существенно различается. И неосведомленность может повлечь за собой уголовную ответственность.

Прокуратура Приморья разъясняет, что по законам РФ, лекарственные препараты для медицинского применения (как не зарегистрированные в Российской Федерации, так и зарегистрированные) могут быть ввезены на территорию страны без разрешения Минздрава России, если они предназначены в том числе в целях личного использования физическими лицами, прибывшими в странц.

Ввоз на территорию страны лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные в «Списки сильнодействующих и (или) ядовитых веществ», осуществляется при наличии документов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов. Исключение составляют лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ и отпускаемых в РФ без рецепта.

Указанные документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. В случае если такие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Несоблюдение названных требований, например, при ввозе банального Хлорэтила, используемого для лечения термических ожогов, укусов насекомых, при ушибах и растяжениях, может повлечь за собой уголовную ответственность.

Наказание, в том числе за незаконные приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.