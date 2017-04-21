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ТОФ провел первую репетицию колонны на параде 9 мая во Владивостоке

Впереди - еще четыре ночных тренировки на Светланской
Фото: Ocean-Media.su Фото: Ocean-Media.su
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В главной базе Тихоокеанского флота, городе Владивостоке, прошла первая тренировка механизированной колонны к параду, посвященному 72-ой годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе ночной тренировки механики-водители изучили маршрут движения колонны, после чего приступили к отработке вопросов соблюдения интервала и дистанции во время прохождения по центральной улице столицы Приморья.

Следующие ночные тренировки механизированной колонны пройдут 25 и 27 апреля. Первая совместная тренировка парадных расчетов владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 28 апреля с 22 часов, а генеральная репетиция состоится в то же время 5 мая.

Всего в параде Победы примут участие более 50 единиц техники. Она будет представлена зенитно-ракетными комплексами «Оса» и «С-300», береговыми ракетными установками «Бал» и «Бастион», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Град», различными боевыми орудиями и машинами.

Подготовка техники к участию в военном параде проводится на базе соединения морской пехоты береговых войск ТОФ. В парке части были развернуты пункты покраски, технического обслуживания и ремонта, ежедневного технического осмотра, пункт чистки и мойки, а также пункт заправки техники.

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