Более 300 домов Владивостока могут остаться без света в подъездах и лифтов

Жильцы будут "расплачиваться" за долги УК и ТСЖ

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

316 многоквартирных домов во Владивостоке могут отключить от электроснабжения в местах общего пользования; об этом ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» предупредила 89 управляющих компаний и ТСЖ приморской столицы. Причина такого развития ситуации - накопленные УК и ТСЖ долги за электричество в подъездах - более 8 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «ДЭК».

Должников предупредили, что если они не начнут рассчитываться за электропотребление лифтов и подъездов, то обслуживаемые ими многоквартирные дома останутся без электроснабжения мест общего пользования. По законодательству РФ, ДЭК вправе применить такие меры, если оплата за поставленную услугу не поступает до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищного кодекса РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.