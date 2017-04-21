Злостный нарушитель ПДД, по вине которого сотрудники ГИБДД попали в аварию, задержан во Владивостоке

Молодой человек арестован на 7 суток

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Водитель автомашины Toyota Allion задержан во Владивостоке, который не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что за рулем иномарки находился 22-летний житель Владивостока, который взял автомобиль в аренду 20-летней девушкой, которая впоследствии передала его своему приятелю.

Ранее задержанный привлекался к уголовной и административной ответственности. Так, в прошлом году за управление автомобилем в состоянии опьянения приморца лишили водительских прав на 18 месяцев с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В феврале текущего года, управляя автомашиной Toyota Camry без государственных регистрационных номерных знаков, будучи лишенным права управления, правонарушитель предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции, но был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы. При досмотре полицейские обнаружили в салоне иномарки синтетические наркотики. По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств возбуждено уголовное дело. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства водитель отбыл 15 суток административного ареста в изоляторе временного содержания.

В настоящее время злоумышленник вновь привлечен к административной ответственности за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления.

Суд назначил ему административный арест сроком на 7 суток.

Приятельница злостного правонарушителя привлечена к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, лишенному водительских прав. Санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере 30 тысяч рублей.