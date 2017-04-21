Во Владивостоке вора поймали за руку во время кражи

Мужчина решил поживиться на железной дороге

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

31-летний житель Владивостока пойман полицейскими буквально за руку во время кражи на РЖД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Мужчина проник на территорию депо станции Первая Речка и похитил семь тормозных колодок от жд вагонов.Мужчина был задержан с поличным. Похищенные колодки злоумышленник собирался сдать в пункт приема цветного металла.

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