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Унитаз признан самым большим вкладом человечества в здравоохранение

Сантехнический "трон" обогнал в рейтинге антибиотики и вакцины
Фото: Ảnh đẹp 2017 Фото: Ảnh đẹp 2017
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Изобретение унитаза, а не антибиотики или вакцины, признано самым большим вкладом человечества в здравоохранение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ежедневно каждый человек избавляется в среднем от 130 граммов фекалий. Людей на Земле около 7,5 миллиардов, поэтому каждый день производится буквально целая гора человеческих нечистот. Однако мы не замечаем ее, а все благодаря одному изобретению, которое внесло огромный вклад в дело гигиены человечества и как ничто другое повысило качество нашей жизни. Но все же не стоит забывать, что 2,4 миллиарда человек лишены возможности пользоваться этим важнейшим сантехническим прибором.

Вашему вниманию предлагается новый выпуск познавательной передачи It's Okay To Be Smart. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, как изобретение унитаза изменило историю.

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