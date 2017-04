Унитаз признан самым большим вкладом человечества в здравоохранение

Сантехнический "трон" обогнал в рейтинге антибиотики и вакцины

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Изобретение унитаза, а не антибиотики или вакцины, признано самым большим вкладом человечества в здравоохранение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ежедневно каждый человек избавляется в среднем от 130 граммов фекалий. Людей на Земле около 7,5 миллиардов, поэтому каждый день производится буквально целая гора человеческих нечистот. Однако мы не замечаем ее, а все благодаря одному изобретению, которое внесло огромный вклад в дело гигиены человечества и как ничто другое повысило качество нашей жизни. Но все же не стоит забывать, что 2,4 миллиарда человек лишены возможности пользоваться этим важнейшим сантехническим прибором.

