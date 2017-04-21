ГИБДД определит лучшего водителя автобуса в Приморье

21 апреля - последний день подачи заявки на участие в конкурсе

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля во Владивостоке пройдет краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому краю инициировано проведение краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». 21 апреля – последний день подачи заявки для участия в этом мероприятии.

По данным организаторов, на текущий момент информацию об участии подтвердили представители: ООО «Находкинский Автотранспортный Альянс», ООО «Находкинское пассажирское АТП», ООО «Центр развития спорта», ООО «Ориент-Авто-Люкс», ООО «Дальнереченскавтотранс», филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и филиал ПАО «Приморавтотранс» «Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение».