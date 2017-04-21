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Жители Владивостока не хотят платить за всех

Кто должен платить по счетам?
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Общедомовые нужды – у жителей некоторых многоквартирных домов новый платеж вызывает ужас: управляющие компании нередко выставляют неподъемные счета, которые от прежних квитанций за коммуналку отличаются в разы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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