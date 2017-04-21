На 50 килограммов всего за один год похудела Екатерина Попенко из Владивостока. Более того, девушка заняла почётное, третье, место в известном конкурсе «Мисс бикини» и останавливаться на достигнутом не планирует. О том, как измениться на всё 100, и избавиться от 50% лишнего веса, о силе воли и о мотивации в этой программе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Жительница из Владивостока похудела на 50 кг за один год
Жизнь в новом телеВладивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.
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