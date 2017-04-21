Более 155 тысяч нарушений ПДД зафиксировано фото- и видеорадарами в Приморье

Наложено штрафов на почти 85 миллионов рублей

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день 75 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех районах Приморского края, сообщает краевая ГАИ. Во Владивостоке сформирован Центр обработки информации, в котором аккумулируются все данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств.

За первый квартал 2017 года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 155 тысяч 477 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 84 млн 697 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 154 тыс. 419 постановлений о наложении штрафа на сумму 67 млн 693 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) - 1058 постановлений на сумму 1 млн 273 тыс. 500 рублей.

713 постановлений, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлены судебным приставам для принудительного исполнения.

За уклонение от исполнения административного законодательства 257 административных материалов направлено в суды для рассмотрения и принятия решения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото- и видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Повсеместное использование автоматических комплексов влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.