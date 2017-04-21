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В Приморье осужден бизнесмен за дачу взятки

Фигуранту назначен штраф
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено индивидуальным предпринимателем в процессе проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов, которые выявили у него на реализации санкционную продукцию. Фигурант дела знал, что обнаруженная сельскохозяйственная продукция будет изъята и уничтожена, поэтому он попытался дать взятку сотруднику полиции.

Так, за денежное вознаграждение в размере 36 тыс. рублей он попросил должностное лицо не принимать мер по факту выявленных нарушений. Действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку сотрудник полиции сообщил о попытке его подкупить.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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