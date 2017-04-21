Стало известно, почему планы по развитию сельского хозяйства Приморья могут остаться на бумаге

Инвесторы рискуют просто не добраться до земли

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока оштрафован за нарушение земельного законодательства. 142 сотки земель простаивают, не принося пользы ни владельцу, ни другим желающим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства оштрафовали владивостокца, владеющего большим участком земли сельхозназначения в Лесозаводском районе: в течение нескольких лет мужчина не проводил на своем участке, расположенном около села Полевое, никаких работ. Земля не обрабатывалась и не возделывалась, а участок в 142 сотки затянула двухметровая трава. Теперь арендатору предстоит оплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что в Лесозаводском ГО планируется интенсивное развитие сельскохозяйственного кластера с привлечением частных инвестиций. Однако грандиозные планы рискуют остаться только на бумаге. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что огромное количество земель сельхозназначения выкуплено в частную собственность, а потом годами не просто простаивают, не принося пользы своим владельцам, но и остаются недоступными для тех, кто действительно готов вкладывать силы и средства в развитие сельского хозяйства региона.