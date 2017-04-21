Ветераны проводят уроки мужества во Владивостоке

Учащиеся узнают о Великой отечественной войне

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии Дня Победы общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владивостока проводит уроки мужества для учащихся общеобразовательных учреждений приморской столицы. О Великой Отечественной войне школьникам рассказывают сами ветераны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Одно из последних таких занятий состоялось в минувший вторник, 18 апреля, в школе № 81. В гости к ребятам пришел председатель Совета ветеранов Первомайского района Виктор Потёмкин. Он рассказал учащимся 3, 4, 5, 9-ых классов об участии владивостокцев в Великой отечественной войне, о военных действиях и работе тыла, вооружении и подвигах героев.

В завершение встречи Виктор Владимирович подарил школе книгу «Фронтовые подвиги приморцев в Великой Отечественной войне» и плакат «Солдаты Победы Первомайского района» с фотографиями ветеранов.