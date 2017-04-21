В Приморье уничтожена партия санкционных яблок

Товар из Польши продавался на оптово-розничной базе в Находке

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края обнаружена партия санкционных яблок из Польши; этот центнер запрещенных фруктов вывезен и уничтожен на комплексе по утилизации биоотходов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Яблоки обнаружены в одном из складов находкинской оптово-розничной торговой базы у одного из ИП. Проверяющими было изъято из оборота 96 килограммов польских фруктов.

Напомним, в феврале 2017 года в Уссурийске инспекторами Россельхознадзора и полицейскими было обнаружено и раздавлено бульдозером 9,4 тонны яблок из Польши.