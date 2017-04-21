Главный ринг-анонсер страны​: Я оказался в нужное время в нужном месте 11:25, 21 апреля Главный ринг-анонсер страны​: Я оказался в нужное время в нужном месте (Эксклюзив)
Магомедсайгид Алибеков: Пояс останется во Владивостоке 11:17, 21 апреля Магомедсайгид Алибеков: Пояс останется во Владивостоке (Эксклюзив)
На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария 11:04, 21 апреля На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария (Видео)
Новостная лента
Апрель, 21 пятница
11:52
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
11:52
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
11:52
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города Эксклюзив
11:45
Приморец «угнал» велосипед
11:34
Во Владивостоке выберут «Звезду Приморья»
11:34
Афиша культурных событий на 21 — 23 апреля во Владивостоке Видео
11:25
Главный ринг-анонсер страны​: Я оказался в нужное время в нужном месте Эксклюзив
11:17
Магомедсайгид Алибеков: Пояс останется во Владивостоке Эксклюзив
11:04
На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария Видео
11:01
В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков
10:58
КНР собирается поставлять воду из Приморья
10:49
В Приморье произошел пожар в офисном здании Фото
10:46
Приморские дети стали реже болеть Эксклюзив
10:32
Во Владивостоке реконструируют театр им. М. Горького и создадут инновационный культурный центр
10:19
Почему приморские родители оберегают детей от прививок? Эксклюзив
10:04
При ДВФУ создан Исследовательский центр по вопросам демографии в ДФО
10:02
Акция «Больше сериалов» стартовала для клиентов «Ростелекома» в Приморском крае
09:41
Владивостокский предприниматель ответит за крупную контрабанду
09:21
Спортсмен, наказанный за нарушение ПДД, возвращается в большой дрифт
09:20
Минвосток готов создать ТОР по желанию инвестора из Вьетнама
09:14
Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока раньше, два – задерживаются
08:59
Часть Владивостока останется без света сегодня, 21 апреля Адреса
08:57
Во Владивостоке без осадков, +13°C
08:36
Во Владивостоке ведется набор волонтеров для организации шествия «Бессмертного полка»
07:48
Чемпионат по пейнтболу пройдет во Владивостоке в выходные
06:35
Во Владивостоке пройдет турнир по самбо
05:41
В День Победы во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта Фото
04:36
24 апреля начнется Европейская неделя иммунизации
03:24
Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин
02:39
Акушерско-гинекологическая служба Владивостока работает в тесном контакте с донорским движением
01:17
«Синий кит»: Госдума приняла в I чтении поправки в УК о наказании за «игры смерти»
00:27
Жириновский призвал депутатов скрывать доходы ради спокойствия россиян
Апрель, 20 четверг
23:49
Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Приморец «угнал» велосипед

Возбуждено уголовное дело
Фото: forpost-sevastopol.ru Фото: forpost-sevastopol.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Уссурийска, который сообщил о краже велосипеда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник зашел в одну из квартир, хозяева которой не успели перевезти вещи. Обнаружив велосипед марки Тотем, мужчина похитил его и скрылся. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

comments powered by Disqus
Похожие новости
На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария
11:04, 21 апреля 2017 На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария

ДТП собрало пробку

В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков
11:01, 21 апреля 2017 В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков

На месте происшествия работают спасатели

В Приморье произошел пожар в офисном здании
10:49, 21 апреля 2017 В Приморье произошел пожар в офисном здании

Возгорание оперативно ликвидировано

Владивостокский предприниматель ответит за крупную контрабанду
09:41, 21 апреля 2017 Владивостокский предприниматель ответит за крупную контрабанду

Возбуждено 12 уголовных дел

Источник: Виктора Коэна избили в колонии
17:03, 20 апреля 2017 Источник: Виктора Коэна избили в колонии

ЧП произошло в ИК-27

Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников
14:32, 20 апреля 2017 Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников

Мужчина обиделся, что ему не налили спиртных напитков

В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек
13:49, 20 апреля 2017 В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек

Пожарные вовремя подоспели на помощь