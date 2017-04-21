Приморец «угнал» велосипед

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Уссурийска, который сообщил о краже велосипеда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник зашел в одну из квартир, хозяева которой не успели перевезти вещи. Обнаружив велосипед марки Тотем, мужчина похитил его и скрылся. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».