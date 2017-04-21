Главный ринг-анонсер страны​: Я оказался в нужное время в нужном месте

Александр Загорский дал эксклюзивное интервью РИА VladNews

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Уже сегодня, 21 апреля, в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63. Своими ожиданиями насчет турнира с корреспондентом РИА VladNews поделился самый известный ринг-анонсер страны, заслуженный работник культуры России, вокалист, мастер церемоний Александр Загорский:



- Я думаю, что это будет полный зал в концертно-спортивном комплексе "Фетисов-Арена". Большое ожидание у меня от реванша и ,конечно, от главного боя. Действительно, это будет серьезное испытание для бойцов.



- Александр, а почему именно ринг-анонсер?



- Совсем недавно мой очень хороший знакомый сказал "золотые" слова: «Однажды ты случайно окажешься в нужное время в нужном месте. И миллионы дорог сойдутся в одной точке. Если почувствуешь это, ты будешь львом на пьедестале». В точку попал. Истина абсолютная. Так случилось 17 лет назад, в 2000 году, когда я оказался в нужное время в нужном месте. Поскольку я всегда интересовался и занимался спортом, мои друзья-спортсмены познакомили меня в то время с первопроходцем, который первый начал организовывать турниры по ММА - это Вадим Григорьевич Финкельштейн в Санкт-Петербурге. Тогда клуб назывался "RED DEVIL", ещё не было M-1 Global. Ему потребовался ведущий, и мои друзья меня с ним свели. И вот с этого все началось.



- И все сразу получилось?



- Конечно, на первом турнире мне было очень тяжело, но после окончания турнира,подходили серьезные ребята, жали руку и говорили: "Ну наконец-то у нас в стране появился настоящий ринг-анонсер". То есть я с первого раза попал в точку. Для меня это было высшей похвалой.



- А был ли у вас уже опыт работы в качестве телеведущего, комментатора?



- Навыки у меня были. Я вокалист, у меня был опыт работы на центральном телевидении. В Санкт-Петербурге я был ведущим различных шоу-программ. Но, конечно, роль ринг-анонсера для меня тогда была в диковинку. Поэтому я стал этот вопрос глубоко изучать. Пособий тогда никаких не было. И, смотря трансляции из Америки ещё по спутниковым тарелкам, я скрупулезно записывал каждое слово, каждый тайминг, порядок представления, стал изучать судейские вердикты, правила всех боевых единоборств. Чтобы чувствовать себя свободным в этой новой для меня области. Хотя раньше для меня это было как хобби. И турниров в то время было намного меньше.



- Александр, а какой из турниров вам больше всего запомнился?



-Сложный вопрос...Теперь у меня порядка 70 турниров в год. В каждом турнире по 10 боев. Представляете, какое количество турниров накопилось. Однако был бой, где даже я не смог сдержать эмоции, когда Эдуард Трояновский отправил за канаты своего соперника… Я даже вскочил. Это крайне редкое зрелище, когда вот боксер вылетает вообще за канаты от удара.Он, конечно, потом продолжил поединок, но все равно потерпел поражение. Это спорт.



- По вашему мнению, ринг-анонсер должен вести себя сдержанно или иногда стоит дать волю своим эмоциям? Ну, например, когда представляешь своего соотечественника.



- Когда я представляю бойцов, я должен абсолютно одинаково их представить, в независимости от того, спортсмен это из России или зарубежный боец. Естественно, внутри я болею за своего соотечественника, но представить я их должен абсолютно одинаково. С такой же подачей, с такой же энергетикой, чтобы все это было на высшем уровне. Конечно, в бою я болею и переживаю, но бывает, что я там, сидя за рингом, выражаю свои эмоции.

- Никогда не хотели сделать спортивную карьеру? Чтобы быть не за рингом?



- Профессионально я спортом не занимался и вообще, как говорится, профессиональный спорт калечит, а любительский лечит. И вот как раз я занимаюсь любительским спортом. Я занимался лыжами, баскетболом, водным поло, хоккеем. Но это в детстве. А вот уже в осознанном возрасте я занимался восточными единоборствами, а потом взял в руки теннисную ракетку и до сих пор с ней не расстаюсь. Участвую в любительских турнирах, в парных, одиночных. Ещё, кстати, с нетерпением жду мотосезона, потому что у нас, к сожалению, в Санкт-Петербурге затянулась зима. Я уже хотел прокатиться, но мне только один раз за этот сезон удалось открыть мотосезон. А потом у нас пошел снег. Во второй половине апреля! Такого, наверное, за всю историю не было. Ночами до десяти градусов мороза. Домой я вернусь только в мае и уже надеюсь, что на второй день сяду на свой байк и пронесусь по городу.



- Где в ближайшее время ещё будете анонсировать турниры?



- Впервые за 17 лет у меня получился такой заезд. Я из Владивостока на следующий день еду в Благовещенск проводить турнир Восточной Федерации панкратионов, потом лечу в Иркутск, далее во Владикавказ, где организация «Беркут» проводит свой турнир. И из Владикавказа я лечу в Москву, где состоится турнир «Битва континентов». Я уже привык к такому режиму своей жизни. Вот буквально вчера прилетел во Владивосток: все перепутано, день-ночь, но мне достаточно было пару часов отдохнуть, и я снова в деле.

Маргарита Рябикова