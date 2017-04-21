Во Владивостоке выберут «Звезду Приморья»

Участник съедут со всего Дальнего Востока

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

4 мая 2017 года во Владивостоке состоится I Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезда Приморья» в рамках международного проекта «Салют Талантов», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

На мероприятии выступят более 150 юных талантов из Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Уссурийска и других городов России. В программе фестиваля: художественное чтение, драматические постановки, народный, эстрадный и современный танец, классические произведения на классических и народных инструментах, русские народные песни, зарубежные эстрадные хиты.

В состав жюри фестиваля-конкурса войдут заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели творческих заведений Владивостока, известные театралы, хореографы, музыканты. По правилам конкурса состав жюри до начала фестиваля не разглашается.