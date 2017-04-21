На Золотом мосту во Владивостоке из-за утренней торопливости произошла авария: Subaru Legacy догнал Mazda Familia, сообщает корреспондент РИА VladNews. ДТП собрало пробку. Подробности аварии уточняют специалисты.
На Золотом мосту во Владивостоке произошла авария
ДТП собрало пробкуВладивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.
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