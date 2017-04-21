В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков

На месте происшествия работают спасатели

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В Тернейском районе продолжаются поиски пропавших рыбаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели провели осмотр прибрежной полосы и водной поверхности осуществлялся 6 группами из числа полиции, местных жителей и охотников на 5 автомобилях и 4 квадроциклах. В 12.15 на берегу в 5 км южнее поселка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших, без признаков жизни и передано правоохранительным органам.

Нарастающим итогом 19 и 20 апреля осмотрено 17 км прибрежной полосы и 28,5 кв. км. водной поверхности.

Всего к поискам привлечено 121 человек, 13 единиц техники, 1 вертолет «МИ-8», 2 проходящих судна.

Попутный поиск в данном районе осуществляли проходящие суда, а также вертолет МИ-8 «Владивосток авиа», выполняющий рейс №521 сообщением Терней – Усть-Соболевка.

Напомним, что 19 апреля поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания катера пропали трое рыбаков в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района.