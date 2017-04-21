В Приморье произошел пожар в офисном здании

Возгорание оперативно ликвидировано

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В Прморье оперативно ликвидировали очаг возгорания в офисном здании, сообщает корреспондент РИА "Vladnews. Утро пятницы в селе Соколовка Чугуевского района началось с ликвидации возгорания. Пожарный расчет выехал по адресу улице Советская, 31 на тушение офисного здания ООО "Урожайное". По сообщению очевидцев, пожар был оперативно потушен.

Обстоятельства произошедшего и причина возгорания выясняются, сообщения о пострадавших нет, возгорание было устранено до начала рабочего дня до приезда сотрудников на рабочие места.

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