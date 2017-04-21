Магомедсайгид Алибеков: Пояс останется во Владивостоке

Приморье в ожидании крупнейшего турнира по смешанным единоборствам

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 апреля, в 19.00 во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63. В восьмиугольнике встретятся девять пар сильнейших универсальных бойцов, в совершенстве владеющих техникой смешанных боевых единоборств. Однако главное событие турнира - титульный поединок в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым. На пресс-конференции, которая прошла накануне в отеле "Hyundai" боец из Владивостока заявил, что пояс останется в Приморье, сообщает РИА VladNews.

"Для меня это большая честь выступать на таком уровне. Много не буду говорить: готовился усердно. Своему сопернику желаю восстановления и усердно подойти к бою, потому что завтра у нас будет война. Я готов полностью. Пояс останется во Владивостоке. Обещаю", - рассказал чемпион Fight Nights Global в легком весе, чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою, двукратный чемпион Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, серебряный призер России по грэпплингу, мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по СБЕ ММА (бойцовский клуб «Гладиатор») Магомедсайгид Алибеков.

Его соперник, чемпион организации APFC, чемпион организации WBK (Китай) (команда «NAIMAN TEAM» и «PHUKET TOP TEAM») Куат Хамитов, также ждет зрелищного боя. Однако в ходе пресс-конференции он больше восхищался Приморской столицей.

"Владивосток для меня теперь самый любимый город. Лучше даже, чем Москва. Потому что я был в Москве, погулял немного,и с уверенностью скажу, что Владивосток лучше. Завтра будет очень зрелищные бои. Завтра будет и главный бой вечера. У Владивостока есть уже свой герой- Магомедсайгид Алибеков. Так что два главных боя вечера, один титульный. Это, я считаю, большое событие не только для города, но и для всей страны. И для моей страны это также важно. Будем стараться сделать его на высшем уровне",- рассказал Куат Хамитов.

Своими ожиданиями от завтрашнего вечера с журналистами поделились и другие участники пресс-конференции.

"Владивосток, на сегодняшний день, занимает по праву звание одного из центров России единоборств, в частности смешанных единоборств. Это свидетельствует и то, что здесь проводятся одни из самых крупных мероприятий на территории Азии и Дальнего Востока. Также это подтверждается и наличием местных героев. Один из ярких представителей - Магомедсайгид Алибеков, чемпион Fight Nights Global в легком весе. Если говорить о завтрашнем дне, то лично я в предвкушении ярких бескомпромиссных поединков",- рассказал продюсер Fight Nights Global 63, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

В рамках пресс-конференции также прошла церемония официального взвешивания участников турнира.

Стоит отметить, что участие в международном турнире примут спортсмены из России, Греции, Бразилии и Казахстана. А 8 бойцов - спортсмены из Приморского края.