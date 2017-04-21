КНР собирается поставлять воду из Приморья

COFCO ведет переговоры с российской стороной

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Китайская компания COFCO Coca-Cola Beverages (дочерняя структур корпорации COFCO) выразила заинтересованность в поставках воды из Приморья в КНР. О том, что компанию интересует вода с Камчатки, Сахалина и Приморья, гендиректор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы Минвостокразвития России Александром Крутиковым, которая прошла 20 апреля во Владивостоке. По словам китайской стороны, сегодня в Китае успешно продается бутилированная вода из Байкала.

По словам предпринимателей, основным критерием выбора регионов-поставщиков воды является транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе.