Приморские дети стали реже болеть

Со следующей недели около 190 стран мира примут участие во Всемирной неделе иммунизации, которая призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Приморские врачи сообщили, что в Приморье за последние десять лет люди стали реже отказываться от прививок, а благодаря своевременной работе прививочных бригад, эпидемиологического подъема заболеваемости не было выявлено, сообщает РИА VladNews.
"На территории Приморского края, благодаря проведению вакцинопрофилактики, с 2016 года не регистрировались такие инфекции, как дифтерия, краснуха, в то время, как в 2006 году было зарегистрировано 704 заболевших краснухой, а также заболевания гепатитом Б среди детей раннего возраста. Эти цифры свидетельствуют о том, что вакцинация является действительно эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями. Поэтому в Приморье заболеваемость фиксируется ниже эпидемиологического показателя", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.
Стоит отметить, что Национальный прививочный календарь включает 12 основных инфекций, против которых проводится вакцинация. Прививку можно получить, начиная с родильного дома и далее в поликлиниках различных муниципальных образований. Те, кто хочет прививаться в индивидуальном порядке, могут получать вакцинацию, как в частных центрах, так и в Центре вакцинопрофилактики Приморского края. В рамках национального календаря профилактических прививок, если вакцинация проводится в государственных, муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, то она финансируется за счет федерального бюджета.
Эксперты также отметили, что в соответствии с 157 федеральным законом, каждый имеет право на получение объективной информации, необходимой для проведения профилактических прививок, и каждый должен быть предупрежден, в случае отказа от вакцинации, какие могут быть последствия: как протекают заболевания, какие могут быть осложнения от заболеваний. Также граждане имеют право на получение объективной информации о противопоказаниях к проведению профилактических прививок. При необходимости, имеют право к проведению дополнительного амбулаторного обследования.
В преддверии Всемирной недели иммунизации в Приморье уже проходят различные семинары и круглые столы по вопросам вакцинации. Также в школах Владивостока будут проведены мероприятия, где расскажут, как защитить свой организм от инфекций и почему необходимо заранее заботиться о своем здоровье.