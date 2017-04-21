Во Владивостоке реконструируют театр им. М. Горького и создадут инновационный культурный центр

Всего на культуру и туризм в ДФО направят 3,5 миллиарда рублей

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

На развитие культуры и туризма в Дальневосточном федеральном округе направят 3,5 миллиарда рублей. Средства предусмотрены в «дальневосточном» разделе госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2017-2019 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как сообщил замглавы министрества Артур Ниязметов, на развитие культуры и туризма из госбюджета будет направлено 942 миллиона рублей, 322 миллиона – предусмотрены в бюджетах дальневосточных регионов, еще 2,3 миллиарда рублей – средства из внебюджетных источников.

Федеральную поддержку, в том числе, получит проект по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке. Кроме того, отметил Ниязметов, также предусмотрена поддержка региональных и муниципальных учреждений, которые требуют дополнительного финансирования. Например, во Владивостоке реконструируют Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

Напомним, госпрограмма «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных» разделов находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.