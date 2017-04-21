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Почему приморские родители оберегают детей от прививок?

Проблема до сих пор актуальна
Фото: uralmc.ru Фото: uralmc.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Эксперты в Приморье сообщили, что люди стали реже отказываться от вакцинации. Но в крае до сих пор более трех тысяч детей в возрасте от года до 17 лет не привиты против кори. В большинстве случаев – это отказ родителей, сообщает РИА VladNews.

"Многие считают, что заболевание кори легко переносится, и делать прививку нет необходимости. А в то же время вирус кори может вызывать поражение головного мозга и летальные исходы. То есть, это достаточно тяжелое заболевание. Конечно, в течение нескольких лет оно не было зарегистрировано на территории Приморского края, но не нужно этим пренебрегать",- сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.

Эксперты также сошлись во мнении, что многие родители путают осложнения от прививки с послепрививочной реакцией.

"Если говорить о том, почему родители отказываются давать согласие на прививку, то я считаю, что многие путают осложнения с послепрививочной реакцией - покраснением, уплотнением, подъемом температуры. Родители начинают пугаться этого. И, соответственно, на следующую прививку они уже боятся идти. Мы разъясняем населению, что ничего бояться нельзя, и зачем нужна эта вакцинопрофилактика. Иммунизация - это основная цель защиты детей и защиты всех жителей России. У нас на территории Приморского края имеются различные школы здорового образа жизни, школы молодой матери, молодых родителей, куда включаются вопросы иммунизации детей, школы профилактики инфекционных заболеваний на ряде территорий",- рассказала специалист краевого центра медицинской профилактики Татьяна Минеева.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева отметила, что проблема отказа от прививки на сегодняшний день актуальна и большинство родителей начинают отказываться от вакцинации еще в родильном доме.

"В случае, когда молодая мама отказывается от вакцинации своему малышу, большую роль играет педиатр. Именно он должен объяснить родителям и рассказать о необходимости вакцинопрофилактики для того, чтобы предупредить последующее заражение малыша. На сегодняшний день наш Национальный календарь включает 12 основных инфекций, против которых проводится вакцинация. Но на это нужно согласие родителей. И вот здесь должна включатся помощь педиатра. Зачастую медицинским работникам некогда объяснять, и тогда родители черпают информацию из интернета. А там, как правило, очень много негативной информации",- рассказала заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

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