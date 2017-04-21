При ДВФУ создан Исследовательский центр по вопросам демографии в ДФО

Первые задачи - разработка ​муниципального стандарта демографического развития и изучение вахтового метода работы

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока будет создан на базе Школы экономики и менеджмента ДВФУ: такое соглашение подписали АРЧК ДВ и ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Задачи специализированного центра включают: содействие демографическому развитию ДФО; информирование общественности о вопросах демографии; разработка и внедрение в ДФО передовых технологий и практик в сфере демографии; проведение совместных исследований и осуществление разработок в сфере демографии и миграции. По мнению главы АРЧК Валентина Тимакова, создание центра позволит решить ряд задач по улучшению демографической ситуации макрорегиона:

«Создание такого центра чрезвычайно актуально в сегодняшних условиях с учетом поставленных правительством Российской Федерации и Минвостокразвития России задач по формированию единой демографической политики регионов Дальнего Востока и повышению качества региональных управленческих команд. В рамках работы центра предполагается не только выработка дорожных карт для каждого субъекта, но и обучение государственных и муниципальных служащих органов власти регионов Дальнего Востока, управленческих команд в сфере демографии, миграционной политики и человеческого капитала. Рассчитываем на плодотворное и эффективное сотрудничество с ДВФУ», - подчеркнул он.

Первые задачи Исследовательского центра включают участие в разработке первого муниципального стандарта демографического развития на примере города Свободный Амурской области и проведение исследований по изучению вахтового способа работы на Дальнем Востоке, а также по определению миграционного потенциала староверов для возвращения на Дальний Восток.