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Спорт

Спортсмен, наказанный за нарушение ПДД, возвращается в большой дрифт

РДС-Восток стартует уже в ближайшие выходные
Фото: РДС-Восток Фото: РДС-Восток
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Пилот Российской дрифт-серии Эдуард Маляров, отбывший наказание за нелегальный дрифт на дороге общего пользования, примет участие в первом этапе РДС-Восток. Мероприятие пройдёт в эти выходные на «Приморском кольце», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. 

Напомним, в октябре 2015 года по инициативе Российской дрифт-серии Эдуард Маляров был лишён спортивной лицензии за уличный дрифт во Владивостоке. Тогда автоспортивное сообщество резко осудило поступок спортсмена, а Российская автомобильная федерация на год лишила пилота лицензии. Спустя год гонщик публично принёс извинения и выразил сожаление по поводу произошедшего. Срок дисквалификации истёк 18 октября 2016 года, после чего Эдуард Маляров смог начать процесс по возвращению гоночной лицензии. «Просто так лицензию не возвращают, необходимо по новой сдавать экзамены и только после этого получить лицензию профессионального автоспортсмена, — прокомментировал ранее ситуацию Максим Наумец, председатель КОО "Приморской автомобильной федерации".

В данный момент Эдуард Маляров активно готовится к соревнованию: «Автомобиль готов полностью, это новый автомобиль - Чайзер с мотором 1JZмощностью около 500 сил. На нём планирую участвовать во всех этапах РДС-Восток в этом году. Я пережил не самое приятное время, это был крик души, видимо, нужно было остановиться, переждать, отойти от всего, чтобы сейчас вернуться с новыми силами, с новой машиной. Теперь только спорт, дрифт только на площадке. Начинаю с чистого листа, но готов встать на топовые позиции – я настроен, и машина настроена» - заключил спортсмен.

И если Эдуард Маляров возвращается в дрифт, то другой пилот РДС-Восток Хамран Мержоев готовится к своему дебюту. «Дрифт люблю очень сильно! Вообще я болельщик со стажем – стал смотреть дрифт, как только он появился. Люблю автоспорт, но дрифт более всего. Меня тренирует главный судья соревнований Дмитрий Семенюк. Машина нашей команды – команды «JZ-сервис», изначально строилась под него, но решили, что на ней буду кататься я. Это Тойота Чайзер, мотор 2JZ, турбина 35-й GTX, порядка 600 лошадиных сил. Кстати, два дня назад тренировались, но посреди тренировки машина на трассе заглохла и больше не завелась. Сейчас вроде всё починили, продолжаем тренироваться!»

Кроме непосредственно спортивной составляющей зрителей по традиции ждёт и развлекательная часть. В этом году она будет более насыщенной: «Мы делаем это для зрителя, мы делаем больше шоу – такие задачи мы поставили для себя в этом сезоне, - говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток, помимо соревнований между участниками – любимцами публики и дебютантами РДС-Восток, зрители увидят дрифт-шоу от четырнадцатилетнего жителя Владивостока Дениса Сорокопуда. Это очень талантливый и перспективный дрифтер, однако, по правилам мы не можем допустить его к соревнованиям – не позволяет возраст, но шоу-заезды он репетирует с главным судьёй РДС-Восток Дмитрием Семенюком, и в эти выходные на «Примринге» Денис презентует себя. Выставка тюнинга, детский парк с верёвочным городком и аквагримом, интерактивы с участниками и фотозоны, прокатный картинг и клубные лаунж-зоны – каждый член семьи любого возраста и пола найдёт себе развлечение в этот уикенд на «Примринге» - добавил Анатолий Аксюточкин. 

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