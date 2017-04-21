Минвосток готов создать ТОР по желанию инвестора из Вьетнама

Об этом заявил замглавы министерства Александр Крутиков

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития готово создать территорию опережающего развития под нужды и пожелания инвестора из Вьетнама - одну из крупнейших корпораций страны TH True Milk; об этом в ходе встреч 19-20 апреля с председателем TH Group Тхай Хыонг и губернатором Приморья Владимиром Миклушевским заявил замглавы министерства Александр Крутиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Напомним, представители компании посетили Приморский край и осмотрели свободные земельные участки в нескольких южных районах региона в целях размещения крупного молочного производства полного цикла. Отметим, что в марте 2017 года стало известно: TH Group заинтересована в строительстве на Дальнем Востоке животноводческого комплекса и завода по переработке молока.

«В Приморском крае имеются все необходимые условия для развития животноводства, а конкурентным преимуществом является наличие морских портов», - заявила госпожа Тхай Хыонг, подчеркнув: «Наша цель не только российский Дальний Восток, но и рынки Китая, Японии, Вьетнама».

По результатам визита в Приморье Тхай Хыонг подтвердила инвестиционные намерения и обратилась с просьбой о распространении режима ТОР на подобранные земельные участки.



«В случае принятия инвестиционного решения, мы будем готовы включить выбранную вами территорию в границы существующей ТОР или создать новую», - сказал Александр Крутиков.

Необходимо отметить, что в 2010-2015 годах производство молока в ДФО снизилось на 54 тысячи тонн. При этом Хабаровский и Приморский края обеспечивают себя молоком лишь на 10% и 22% соответственно.

Справка:

Корпорация TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. По площади охвата, растениеводческий и животноводческий комплексы корпорации являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 миллионов литров молока в год.