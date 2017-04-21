Три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока раньше, два – задерживаются

Изменения в расписании

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 апреля, несколько авиарейсов прибудут в аэропорт Владивостока раньше расчетного время, два – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, два московских рейса FV-6481 и SU-6481 прибудет во Владивосток раньше на 25 минут – в 09.40.

Рейс Y7-9520 Санья-Владивосток прилетает с опережением на 45 минут – в 10.25.

А вот рейс JS-271 Пхеньян-Владивосток задерживается на 3 часа 45 минут. Расчетное время прибытия: 14.45.

Рейс HZ-518 Кавалерово-Владивосток также прибудет с задержкой на 1 час 25минут – в 12.40.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.