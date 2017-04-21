Во Владивостоке без осадков, +13°C

В крае небольшие осадки

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки (дождь, утром на востоке со снегом). Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10...+15°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +11...+13°C.



В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.



В Находке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.