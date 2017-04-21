24 апреля начнется Европейская неделя иммунизации

Ее девиз в 2017 году - «Вакцины приносят результат!»

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 2005 года, ежегодно с 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского Центра гигиены и эпидемиологии.

Приморский край, как и Российская Федерация, активно участвует во всех широкомасштабных мероприятиях ЕНИ. Тема кампании в 2017 году – «Вакцины приносят результат!».

Проведение профилактических прививок (вакцинация) направлено на борьбу с инфекционными болезнями, являясь основным и эффективным средством предупреждения развития эпидемий, наиболее доступным и экономическим способом снижения заболеваемости и смертности от инфекций.

Обязательная массовая иммунизация против натуральной оспы привела к полной ликвидации этого страшного заболевания к 1977 году на Земле. Только благодаря массовой иммунизации населения в Приморском крае не регистрируется полиомиелит, дифтерия, столбняк, врожденная краснуха, достигнуто снижение заболеваемости такими вакциноуправляемыми инфекциями, как корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш. Проведение иммунизации населения края против вирусного гепатита В способствовало снижению заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 11,4 раза, а уровень носительства вирусного гепатита В за последние 10 лет снизился в 2,9 раза.

В Приморском крае в настоящее время реализуется Программа «Элиминация кори и краснухи в Российской Федерации» (рассчитана на 2016-2020гг.), цель которой - достижение и верификация элиминации кори и краснухи на территории Российской Федерации к 2020 году. Общеизвестно, как опасна краснуха для беременных женщин. Вирус проникает через плаценту и поражает плод, что может привести к его гибели или формированию различных врожденных пороков (глухота, слепота, сердечная патология). Поэтому в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и в рамках реализации данного проекта проводится иммунизация против краснухи детей, женщин детородного возраста, планирующих иметь детей, против кори – детей, взрослых до 35 лет, а также взрослых от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска (медработники, работники образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через гос.границу РФ).

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) – это страшное вирусное заболевание. Основные пути передачи возбудителя – фекально-оральный (вирус может передаваться через грязные руки, игрушки), воздушно-капельный. Инкубационный период продолжается от 5 до 35 дней. Полиомиелит НЕИЗЛЕЧИМ, единственным действенным средством профилактики является прививка, создающая пожизненный иммунитет.

Менингококковая инфекция – одно из самых тяжелых и опасных инфекционных заболеваний, с высоким риском летального исхода. Возбудителем является особая бактерия - менингококк. Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, профилактические прививки против нее включены в календарь профилактических прививок РФ по эпидемическим показаниям.

Ветряная оспа является острой, крайне заразной вирусной инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем. Периодические подъемы заболеваемости происходят каждые 3-4 года и обусловлены накоплением неиммунных контингентов и заносом инфекции в организованные коллективы. Как правило, после перенесенного заболевания у человека формируется длительный (пожизненный) иммунитет. Характерно, что после выздоровления вирус сохраняется в организме. В дальнейшем возможна реактивация вируса и развитие опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая). По этой причине проводится вакцинация против ветряной оспы. В России зарегистрированы вакцины, которые могут использоваться для проведения специфической профилактики инфекции с 12-месячного возраста. Вакцинация против ветряной оспы пока не включена в национальный календарь профилактических прививок и проводится на платной основе.

Получить правильную информацию от квалифицированного специалиста о том, какие вакцины применяются для иммунизации в Приморском крае, с какого возраста лучше начинать прививку, а также задать другие интересующие вопросы можно в Центре вакцинопрофилактики (Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи Диагностический центр, г.Владивосток, ул. Черемуховая, 11 тел. 222-72-68, 264-50-64).

Обращаем ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, которые отказываются от прививок своим детям! В современных условиях миграции населения, поездок с туристическими целями в различные страны существует огромный риск заразиться от контакта с местными жителями, животными.

За счет всех вакцинированных людей создается коллективный иммунитет, который является заслоном для распространения инфекции и возникновения эпидемий.

Настоящие осложнения на прививку встречаются крайне редко, обычно речь идёт о реакциях на прививку – покраснении и зуде кожи в месте инъекции, небольшом и кратковременном повышении температуры тела. Серьёзные осложнения со стойкими последствиями могут развиться при несоблюдении противопоказаний. Показания и противопоказания к прививке определяет врач. Необходимо сообщить врачу о наличии в семье больных с иммунодефицитными состояниями, об аллергических реакциях, о введении ранее иммуноглобулинов, плазмы или крови (это может нейтрализовать живые вакцины). При вакцинации молодых женщин против краснухи важно убедиться, что они не беременны.