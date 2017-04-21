В День Победы во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта 05:41, 21 апреля В День Победы во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта (Фото)
Источник: Виктора Коэна избили в колонии 17:03, 20 апреля Источник: Виктора Коэна избили в колонии (Эксклюзив)
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны 16:24, 20 апреля ​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 21 пятница
05:48
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
05:48
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
05:48
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города Эксклюзив
05:41
В День Победы во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта Фото
04:36
24 апреля начнется Европейская неделя иммунизации
03:24
Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин
02:39
Акушерско-гинекологическая служба Владивостока работает в тесном контакте с донорским движением
01:17
«Синий кит»: Госдума приняла в I чтении поправки в УК о наказании за «игры смерти»
00:27
Жириновский призвал депутатов скрывать доходы ради спокойствия россиян
Апрель, 20 четверг
23:49
Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые Фото
22:24
Дачникам Владивостока 22 апреля расскажут, как защитить свои растения от вредителей
21:29
В библиотеке «Бук» помогут устроиться на работу
20:11
Ремонт системы вентиляции завершен в школе № 81 и детском саду № 158 во Владивостоке
19:17
Жителей и гостей Владивостока приглашают на картинг
18:31
В Приморье растет вылов рыбы
18:09
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока
17:52
Обнаружен новый переносчик вируса Зика
17:37
​«Зеленый марафон» Сбербанка состоится во Владивостоке 28 мая
17:32
Традиционный субботник пройдет во Владивостоке 22 апреля
17:22
Японский инвестор-застройщик может стать резидентом СП Владивосток
17:13
Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:03
Источник: Виктора Коэна избили в колонии Эксклюзив
16:57
В ЦСИ «ЗАРЯ» новая выставка Видео
16:47
Умные лифты появляются во Владивостоке
16:24
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны Эксклюзив
16:08
В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального
15:59
Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:41
Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владивостоке
15:28
В Приморье сотрудники полиции спасли людей во время пожара
15:15
Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта
14:48
В июне Владивосток получит литературный мини-фестиваль
14:32
Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников
14:18
Возле приморского МФЦ обнаружена необычная парковка для инвалидов
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

24 апреля начнется Европейская неделя иммунизации

Ее девиз в 2017 году - «Вакцины приносят результат!»
Фото: oboi-na-stol.com Фото: oboi-na-stol.com
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 2005 года, ежегодно с 24 по 30 апреля проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского Центра гигиены и эпидемиологии.

Приморский край, как и Российская Федерация, активно участвует во всех широкомасштабных мероприятиях ЕНИ. Тема кампании в 2017 году – «Вакцины приносят результат!».

Проведение профилактических прививок (вакцинация) направлено на борьбу с инфекционными болезнями, являясь основным и эффективным средством предупреждения развития эпидемий, наиболее доступным и экономическим способом снижения заболеваемости и смертности от инфекций.

Обязательная массовая иммунизация против натуральной оспы привела к полной ликвидации этого страшного заболевания к 1977 году на Земле. Только благодаря массовой иммунизации населения в Приморском крае не регистрируется полиомиелит, дифтерия, столбняк, врожденная краснуха, достигнуто снижение заболеваемости такими вакциноуправляемыми инфекциями, как корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш. Проведение иммунизации населения края против вирусного гепатита В способствовало снижению заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 11,4 раза, а уровень носительства вирусного гепатита В за последние 10 лет снизился в 2,9 раза.

В Приморском крае в настоящее время реализуется Программа «Элиминация кори и краснухи в Российской Федерации» (рассчитана на 2016-2020гг.), цель которой - достижение и верификация элиминации кори и краснухи на территории Российской Федерации к 2020 году. Общеизвестно, как опасна краснуха для беременных женщин. Вирус проникает через плаценту и поражает плод, что может привести к его гибели или формированию различных врожденных пороков (глухота, слепота, сердечная патология). Поэтому в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и в рамках реализации данного проекта проводится иммунизация против краснухи детей, женщин детородного возраста, планирующих иметь детей, против кори – детей, взрослых до 35 лет, а также взрослых от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска (медработники, работники образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через гос.границу РФ).

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) – это страшное вирусное заболевание. Основные пути передачи возбудителя – фекально-оральный (вирус может передаваться через грязные руки, игрушки), воздушно-капельный. Инкубационный период продолжается от 5 до 35 дней. Полиомиелит НЕИЗЛЕЧИМ, единственным действенным средством профилактики является прививка, создающая пожизненный иммунитет.

Менингококковая инфекция – одно из самых тяжелых и опасных инфекционных заболеваний, с высоким риском летального исхода. Возбудителем является особая бактерия - менингококк. Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, профилактические прививки против нее включены в календарь профилактических прививок РФ по эпидемическим показаниям.

Ветряная оспа является острой, крайне заразной вирусной инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем. Периодические подъемы заболеваемости происходят каждые 3-4 года и обусловлены накоплением неиммунных контингентов и заносом инфекции в организованные коллективы. Как правило, после перенесенного заболевания у человека формируется длительный (пожизненный) иммунитет. Характерно, что после выздоровления вирус сохраняется в организме. В дальнейшем возможна реактивация вируса и развитие опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая). По этой причине проводится вакцинация против ветряной оспы. В России зарегистрированы вакцины, которые могут использоваться для проведения специфической профилактики инфекции с 12-месячного возраста. Вакцинация против ветряной оспы пока не включена в национальный календарь профилактических прививок и проводится на платной основе.

Получить правильную информацию от квалифицированного специалиста о том, какие вакцины применяются для иммунизации в Приморском крае, с какого возраста лучше начинать прививку, а также задать другие интересующие вопросы можно в Центре вакцинопрофилактики (Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи Диагностический центр, г.Владивосток, ул. Черемуховая, 11 тел. 222-72-68, 264-50-64).

Обращаем ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, которые отказываются от прививок своим детям! В современных условиях миграции населения, поездок с туристическими целями в различные страны существует огромный риск заразиться от контакта с местными жителями, животными.
За счет всех вакцинированных людей создается коллективный иммунитет, который является заслоном для распространения инфекции и возникновения эпидемий.

Настоящие осложнения на прививку встречаются крайне редко, обычно речь идёт о реакциях на прививку – покраснении и зуде кожи в месте инъекции, небольшом и кратковременном повышении температуры тела. Серьёзные осложнения со стойкими последствиями могут развиться при несоблюдении противопоказаний. Показания и противопоказания к прививке определяет врач. Необходимо сообщить врачу о наличии в семье больных с иммунодефицитными состояниями, об аллергических реакциях, о введении ранее иммуноглобулинов, плазмы или крови (это может нейтрализовать живые вакцины). При вакцинации молодых женщин против краснухи важно убедиться, что они не беременны.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Акушерско-гинекологическая служба Владивостока работает в тесном контакте с донорским движением
02:39, 21 апреля 2017 Акушерско-гинекологическая служба Владивостока работает в тесном контакте с донорским движением

Доноры оказывают весомый вклад в помощи матерям и новорожденным

Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые
23:49, 20 апреля 2017 Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые

Специалисты проверили создаваемые им магнитные поля

Обнаружен новый переносчик вируса Зика
17:52, 20 апреля 2017 Обнаружен новый переносчик вируса Зика

Этот вид комаров встречается по всему миру

Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:13, 20 апреля 2017 Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые

Пациенты опасаются, что доктор будет правильно судить о нездоровых привычках

Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:59, 20 апреля 2017 Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые

Специалисты провели исследование

Мозг связан с мечтами человека, - ученые
17:23, 19 апреля 2017 Мозг связан с мечтами человека, - ученые

Специалисты провели исследование

Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить
08:04, 19 апреля 2017 Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить

Как быстро восстановится здоровье после прощания с вредной привычкой