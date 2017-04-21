Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин

Моряки из Владивостока находятся в дальнем океанском плавании с 1 апреля

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в филиппинский порт Манила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу флота.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.

Российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, и проведут ряд товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами.

Кроме того на борту кораблей находятся артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ, которые выступят с концертами для жителей и гостей Манилы.

Напомним, боевые корабли ТОФ отправились в дальний поход в воды Мирового океана с 1 апреля. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ и продлится более двух месяцев. В ходе плавания корабли уже заходили в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.