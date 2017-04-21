«Синий кит»: Госдума приняла в I чтении поправки в УК о наказании за «игры смерти»

Преступление будет наказываться лишением свободы сроком до 4 лет

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Госдума на заседании 19 апреля приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за организацию «игр смерти» для детей в виде лишения свободы до 3 лет, а также наказание в виде лишения свободы до 7 лет за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе, через «группы смерти» в соцсетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

За склонение к самоубийству предлагается введение наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, содействие совершению самоубийства - до 3 лет. Если воздействию подвергались дети, беременные или для его оказания использовался интернет, то срок лишения свободы может быть поднят до 4 лет.

Если в результате склонения или содействия самоубийство все-таки произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять до 5 лет, а если суицид совершили ребенок или беременная женщина, то до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, в УК РФ вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до 1 года или в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

Также предлагается признать уголовно-наказуемым организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением к самоубийству: распространение информации о способах самоубийства, а также распространение призывов к совершению самоубийства.

Такое преступление будет наказываться лишением свободы сроком до 4 лет. Если призывы были публичными или осуществлялись через интернет, то срок лишения свободы может составить до 6 лет.

В то же время отмечается, что человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Также поправки предполагают увеличение наказания для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства» до 6 лет (сейчас максимальный срок - до 5 лет). За доведение до самоубийства детей, беременных женщин, групп граждан или через публичные выступления, СМИ, интернет срок лишения свободы увеличивается с 5 до 8 лет.