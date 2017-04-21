Жириновский призвал депутатов скрывать доходы ради спокойствия россиян

Декларации депутатов были опубликованы 14 апреля на сайте Госдумы

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что ради спокойствия россиян лучше скрывать уровень доходов депутатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По его словам, информация о разнице бюджетов простых граждан и парламентариев может негативно сказываться на настроении в обществе. Соответствующее заявление он сделал после того как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил в Госдуме отчет о работе правительства в 2016 году.



«Все эти декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы. Я много раз предлагал: уберите все декларации!», - сказал Жириновский.



Также, по его словам, правоохранители уже давно знают о том, кто из депутатов и чиновников получает незаконные доходы. И арестовывать их, уверен Жириновский, следует без огласки СМИ. «Зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты пять – семь тысяч», - отметил депутат.



Обращаясь к правительству с предложением закрыть информацию о доходах депутатов, Жириновский подчеркнул, что доходы и недвижимость чиновников одна из излюбленных тем СМИ, которые своими публикациями еще больше раздувают негативные настроения.



Напомним, декларации депутатов были опубликованы 14 апреля на сайте Госдумы. Так, согласно размещенным там данным, в 2016 году доход Владимира Жириновского составил свыше 79 млн рублей.



Затронул Жириновский и тему разводов. Он считает, что выплаты при разделении имущества при расторжении брака следует ограничить суммой в 1 млн рублей.