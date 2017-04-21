В День Победы во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

9 мая во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта. Речь идет об автобусных маршрутах, которые проходят по центральным улицам города. Это связано с проведением военного парада и праздничных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, с 7.00 до 15.00 и с 21.30 до 23.00 автобусы, идущие в сторону центральной площади от площади Луговой, в районе остановки «Авангард» будут направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.

С 7.00 до 15.00 автобусы, направляющиеся от остановки «Маяк» в сторону центра, будут уходить налево от гостиницы «Приморье» и продолжат маршрут в обратном направлении по улице Бестужева.

Транспорт, идущий со стороны Первой Речи и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям.