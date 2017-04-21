Во Владивостоке ведется набор волонтеров для организации шествия «Бессмертного полка»

Шествие стало символом 9 Мая

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке МКУ «Молодежный ресурсный центр» ведет набор волонтеров для организации шествия «Бессмертный полк», которые должны будут помогать в построении колонн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Добровольцами могут стать горожане в возрасте от 16 лет. Заявки принимаются по телефону 222-22-94 в будние дни с 10 до 16 часов. Или электронной почте director@mrc-vlad.ru – в письме следует указать ФИО, дату рождения, контактный телефон. Набор волонтеров ведется до 30 апреля.

«Шествие “Бессмертный полк” стало символом 9 Мая. В столице Приморья в 2016 году в его ряды влились 30 тысяч горожан, – отметил руководитель муниципального штаба «Волонтеров Победы», директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – В этом году построение «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 9 часов в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19-а), далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале “Боевая слава Тихоокеанского флота”. Мы приглашаем активных и ответственных людей, готовых помочь в построении колонны. Для добровольцев будет проведен инструктаж».

Напомним, в приморской столице накануне Дня Победы традиционно состоятся различные патриотические мероприятия с участием молодежи. Это акция «Гордость» (субботник на Аллее ветеранов на Морском кладбище), акция «Георгиевская ленточка», благотворительная социальная акция в «Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов».