Чемпионат по пейнтболу пройдет во Владивостоке в выходные

В субботу, 22 апреля, и в воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews.
В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х дивизионов: «1-ый дивизион» и «4-ий дивизион». Состав команд - 5 полевых игроков и до 3-х запасных. «Д 4» - команды с начальным турнирным опытом. «Д 1» - команды с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения. Результаты определяются согласно действующим правилам российской федерации пейнтбола.
Программа соревнований:
22 апреля
09.00 - регистрация;
10.00 - торжественная часть;
10.30 - отборочные игры «Д 1»;
16.00 – полуфинал;
17.00 - финальные игры;
18.30 - награждение победителей в дивизионе.
23 апреля
09.00 - регистрация;
11.00 - торжественная часть;
11.30 - отборочные игры «Д 4»;
16.00 – полуфинал;
17.00 - финальные игры;
18.30 - награждение победителей.