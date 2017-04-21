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Общество

Чемпионат по пейнтболу пройдет во Владивостоке в выходные

Возраст участников - не моложе 2003 года рождения
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 апреля, и в воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews.

В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х дивизионов: «1-ый дивизион» и «4-ий дивизион». Состав команд - 5 полевых игроков и до 3-х запасных. «Д 4» - команды с начальным турнирным опытом. «Д 1» - команды с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения. Результаты определяются согласно действующим правилам российской федерации пейнтбола.

Программа соревнований:

22 апреля

09.00 - регистрация;

10.00 - торжественная часть;

10.30 - отборочные игры «Д 1»;

16.00 – полуфинал;

17.00 - финальные игры;

18.30 - награждение победителей в дивизионе.

23 апреля

09.00 - регистрация;

11.00 - торжественная часть;

11.30 - отборочные игры «Д 4»;

16.00 – полуфинал;

17.00 - финальные игры;

18.30 - награждение победителей.

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