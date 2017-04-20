Участники марафона уже сейчас могут зарегистрироваться и начать подготовку к забегу

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

«Зеленый марафон» Сбербанка состоится во Владивостоке 28 мая; участники марафона уже сейчас могут зарегистрироваться и начать подготовку к забегу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В приморской столице дистанция марафона составит 4,2 километра. Маршрут как и ранее, пройдет по главной улице города – Светланской. Стартуют бегуны от центральной площади, далее пробегут до остановки Дальзавод, где развернутся и направятся обратно на центральную площадь. Также программа «Зеленого марафона» включает детский марафончик на один километр. Такие дистанции позволяют всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни.

Готовиться к забегу нужно уже сейчас, считают специалисты школы правильного бега I Love Running. 24 апреля для всех участников «Зеленого марафона» они запустят бесплатный курс онлайн-подготовки.

«Мы расскажем, как бегать правильно и контролировать свое самочувствие, - рассказывает координатор школы правильного бега I Love Running во Владивостоке Екатерина Сухомлина. – Каждый день участники марафона будут получать новые задания, делать специальные упражнения, и в итоге смогут пробежать дистанцию красиво и с удовольствием».

Чтобы принять участие в программе подготовки бегунов, необходимо зарегистрироваться на сайте greenmarathon.iloverunning.ru до 24 апреля. Регистрация на сам «Зеленый марафон» продолжается на greenmarathon.ru.