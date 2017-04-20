Источник: Виктора Коэна избили в колонии

ЧП произошло в ИК-27

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Виктора Коэна избили в колонии, где он отбывает наказание за убийство бывшей девушки, сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, близко знакомый с ситуацией. Как рассказал собеседник агентства, "на Коэне нет лица: оно избито в кровь, по всему лицу большие гематомы". Отметим, что Коэн отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №27 в поселке Волчанец Партизанского района. Напомним, в конце марта 2017 года в этой же колонии из окна выпал и насмерть разбился один из заключенных.

Напомним, Коэн был осужден в ноябре 2016 года на 9 лет и 9 месяцев. В суде установлено, что в ноябре 2011 года, действуя на почве личных неприязненных отношений, Коэн совершил убийство своей сожительницы, труп которой в дальнейшем расчленил и вывез в лес. Чтобы скрыть преступление, он с помощью автомобильных покрышек и жидкого топлива сжег части тела убитой.

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