Умные лифты появляются во Владивостоке

Установлено десять лифтов с электронным управлением

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке введены в эксплуатацию ещё шесть новых лифтов, установленных в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Работы осуществляет Фонд капремонта края.

За полтора месяца в 12-этажном доме на Хабаровской,"2а" во Владивостоке установили два лифта. В таком же доме на Океанском проспекте,85 в двух подъездах установили четыре лифта.

«В этих домах лифты работали с момента их постройки, это начало 70-х годов прошлого века. Оборудование давно выработало ресурс и морально устарело. Старые лифты управлялись через систему электромеханических реле. Она была ненадёжной и затратной в эксплуатации. Новое оборудование управляется автоматически, оно относится к энергосберегающему классу и не требует больших затрат при обслуживании – достаточно периодически проверять уровень масла в электродвигателе, всё остальное контролирует умная электроника», – рассказала специалист отдела технадзора Фонда Наталья Печерских.

В состав приёмочной комиссии вошли специалисты Фонда, управляющей компании, организации, которая будет эксплуатировать лифты, а также управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Они отметили, что лифты установлены качественно, с соблюдением требований безопасности.